Португалия получила запросы от десяти граждан РФ на получение так называемых "золотых виз", но не удовлетворила ни один из них.

Португальский служба по вопросам иностранцев и границ с начала полномасштабного вторжения России в Украину получила запросы от десяти граждан РФ на получение так называемых "золотых виз", но не удовлетворила ни один из них.

Как сообщает Publico еще в марте Португалия решила приостановить выдачу "золотых" виз для граждан РФ и Беларуси в связи с войной против Украины, но это не мешало им подавать такие заявки в течении года.

В мае Служба по вопросам иностранцев и границ Португалии сообщала, что интерес к "золотым визам" вырос на 94% по сравнению с прошлым годом, а сама схема принесла стране 53,8 млн евро.

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Схема "золотых виз" позволяет гражданам из других стран получить возможность проживания в стране при условии выполнения определенных требований и инвестирования указанной суммы денег – для Португалии она составляет миллион евро.

Продажа гражданства не гражданам ЕС позволяет таким инвесторам стать гражданами Евросоюза, получая свободу передвижения и доступ к финансовым системам блока.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Европейская комиссия выпустила рекомендации для стран-членов по выдаче шенгенских виз гражданам России. В частности, им советуют не выдавать россиянам многократные визы, поскольку учитывая экономическую нестабильность, санкции и политические события в РФ ее граждане могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе.

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