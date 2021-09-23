В стране полностью вакцинировано 83,4% населения.

В Португалии правительство отменит почти все введенные из-за COVID-19 ограничения, разрешив полную заполненность ресторанов и культурных заведений с 1 октября.

Об этом заявил премьер-министр Антонио Коста на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

"Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого", - отметил он.

Среди немногих мер, которые остаются, – ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.

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На сегодняшний день в Португалии полностью вакцинированы более 8,5 миллиона человек, или 83,4% населения.

С 1 октября ночные клубы и бары, которые не работали с марта 2020 года, будут вновь открыты, однако посетители обязаны предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный тест.

Как сообщал УНИАН, Индия, которая оставалась закрытой для иностранцев более 18 месяцев, начала подготовку к открытию границ для международного туризма. Правительство страны планирует сделать официальное объявление об открытии границ и условиях въезда для иностранцев в ближайшие 10 дней.

Автор: Светлана Закелова