Кирби считает, что Путин не остановится, если получит то, что хочет.

В Белом доме объяснили, почему Соединенным Штатам Америки необходимо оказывать помощь Украине в этой войне.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста, озвучил три причины. "Это война за независимость, за законное право существовать как страна. Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды... И нам нужна была иностранная помощь", - цитирует его Голос Америки.

Также он отметил, какое влияние имеет война в Украине на мировую экономику. "Тех, кто может подумать, что война в Украине настолько далеко, что это не влияет на них, я бы попросил вспомнить лето и высокие цены на газ... посмотреть в целом на экономический эффект [действий России], на [вызванную войной] продовольственную незащищенность глобального Юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность", - сказал он.

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Кирби считает, если лидеры "сложат руки" и позволят Путину захватить Украину, он на этом не остановится. "Какой будет его следующая цель? И сколько еще денег и крови, в частности американской крови, это потянет за собой?" - спросил Кирби.

Помощь Украине от США

По данным Министерства финансов Соединенных Штатов, с начала полномасштабного вторжения РФ они оказали Украине помощь на сумму около 50 миллиардов долларов.

В администрации Байдена обсуждали создание специального приложения для надзора за своей помощью. Кроме того, они хотят направить в Украину часть аудиторов и следователей, которые ранее осуществляли мониторинг дистанционно.

В своей речи в Варшаве президент США заявил, что Украина никогда не станет жертвой России.

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