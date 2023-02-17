На данный момент они не получали сообщений о крупных мошенничествах или незаконных действиях, связанных со своей помощью Украине.

Соединенные Штаты Америки могут направить аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий в Украине, чтобы усилить мониторинг предоставленной помощи.

Генеральные инспекторы из Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию заявили The Wall Street Journal, что ранее могли выполнять важные надзорные задачи удаленно, используя персонал, базирующийся в Вашингтоне, Польше и Германии. Теперь же они хотят, чтобы некоторые из 177 аудиторов и следователей прибыли в Украину.

Исполняющая обязанности заместителя генерального инспектора USAID Николь Ангарелла считает, что действительно всесторонний и надежный надзор невозможно проводить дистанционно.

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В то же время официальные лица заявили, что до сих пор они не получали сообщений о крупных мошенничествах или незаконных действиях, связанных с американской помощью.

Заместитель генерального инспектора Государственного департамента Дайана Шоу обеспокоена тем, что очень большой объем помощи поступает "одному правительству или одной цели" за очень короткое время. "Любое мошенничество, растрата, злоупотребление, которые могут отвлечь это финансирование от его предполагаемой цели, рискуют поставить под угрозу непрерывный поток этой помощи", - добавила она.

Еще одной проблемой для надзора они назвали то, что характер американской помощи Украине быстро меняется. "Например, несколько передовых систем вооружений, которые Белый дом изначально отказался предоставить украинским военным, теперь одобрены и либо доставлены, либо находятся в пути", - пишет издание.

Ангарелла добавила, что ее больше всего беспокоят более 20 миллиардов долларов, которые США направляют Украине через Всемирный банк.

Согласно правительственным документам, в 2022 году Конгресс выделил Украине более 113 миллиардов долларов помощи.

Контроль помощи Украине

Как известно, в Конгрессе неоднократно поднимали вопрос о необходимости дополнительного надзора в вопросе передачи оружия Украине.

В ноябре в сети появилась информация, что военнослужащие США проводят выездные инспекции, чтобы проверить отчетность о поставляемом Украине оружии.

По данным Politico, в администрации Байдена предложили создать приложение, которое будет вести надзор за военной и финансовой помощью Украине.

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