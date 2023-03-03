Соответствующее объявление Белый дом планирует сделать во время визита в Вашингтон канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Администрация лидера США Джо Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи Украине размером в 400 млн долларов в пятницу, 3 марта.

Это произойдет в рамках визита главы немецкого правительства Олафа Шольца, сообщают сразу два американских чиновника, пишет CNN.

Ожидается, что новая военная помощь Украине будет охватывать установки HIMARS, артиллерийские системы со снарядами 155-мм и 105-мм, а также бронированные мостоукладчики - система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие водные преграды.

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По словам источника, последний компонент станет уникальным кейсом для Украины, ведь до сих пор Киев не получал от США подобных систем.

Новый "раунд" военной помощи со стороны Вашингтона

Напомним, что накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал, что Вашингтон намерен объявить новый "раунд" военной помощи Украине. Однако тогда чиновник не назвал финальной суммы военной помощи.

Неделю назад Белый дом объявил о новой помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Тогда на сайте Пентагона появился анонс перечня оружия, которое должен получить Киев: в частности, боеприпасы для HIMARS и артиллерии 155 мм. Также речь шла о предоставлении БПЛА и средств для уничтожения российских дронов.

Днями ранее дипломаты США сделали важный визит в одну из стран Ближнего Востока - на повестке дня было оружие для Украины.

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