В Белом доме предложили создать приложение, которое будет надзирать за американской военной и финансовой помощью Украине.
Как пишет издание Politico, США хотят с помощью технологий контролировать процесс поступления средств Киеву.
Приложение работает на основе технологии блокчейн, однако его все еще надо модернизировать. Чиновники США планируют создать программу под названием "Услуги по мониторингу, оценке и аудиту отчетности Украины" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), или MEASURE, для оказания помощи по контролю за помощью.
Программа рассчитана на трехлетний период и предполагает, что американские чиновники будут осуществлять мониторинг, посещая Украину.
К марту 2023-го планируется запустить систему MEASURE. Сейчас проект находится на стадии закупки. До февраля чиновники США согласуют и подпишут контракт.
Напомним, ранее Пентагон заявил, что у них нет свидетельств о том, что предоставленное Украине оружие попало не туда, куда выделялось.
Война в Украине: помощь от США
Вашингтон готовится передать Украине лучшую систему ПВО в мире.
Конгресс США принял оборонный бюджет, где для Украины предусмотрено 800 миллионов долларов.
13 декабря представительница Верховной Рады сообщила, что США предоставят Украине 38 миллиардов долларов.