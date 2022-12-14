Программа рассчитана на трехлетний период и предполагает, что американские чиновники будут осуществлять мониторинг, посещая Украину.

В Белом доме предложили создать приложение, которое будет надзирать за американской военной и финансовой помощью Украине.

Как пишет издание Politico, США хотят с помощью технологий контролировать процесс поступления средств Киеву.

Приложение работает на основе технологии блокчейн, однако его все еще надо модернизировать. Чиновники США планируют создать программу под названием "Услуги по мониторингу, оценке и аудиту отчетности Украины" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), или MEASURE, для оказания помощи по контролю за помощью.

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Программа рассчитана на трехлетний период и предполагает, что американские чиновники будут осуществлять мониторинг, посещая Украину.

К марту 2023-го планируется запустить систему MEASURE. Сейчас проект находится на стадии закупки. До февраля чиновники США согласуют и подпишут контракт.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что у них нет свидетельств о том, что предоставленное Украине оружие попало не туда, куда выделялось.

Война в Украине: помощь от США

Вашингтон готовится передать Украине лучшую систему ПВО в мире.

Конгресс США принял оборонный бюджет, где для Украины предусмотрено 800 миллионов долларов.

13 декабря представительница Верховной Рады сообщила, что США предоставят Украине 38 миллиардов долларов.