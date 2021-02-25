Сам Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой переворота и призвал сторонников выходить на улицы.

Генштаб Армении требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также правительства.

Об этом заявили в главном штабе ВС республики.

Заявление подписало все руководство Генштаба, в том числе, начальник Оник Гаспарян. Также свои подписи поставили командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Сам Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой переворота и призвал сторонников выходить на улицы.

"Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - заявил он.

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Пашинян также сообщил, что уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который подписал заявление военных.

Армянское минобороны пока не комментирует заявление генштаба, заявили РИА Новости в ведомстве.

Война в Нагорном Карабахе 2020

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

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Автор: Денис Прядко