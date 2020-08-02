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Помпео анонсировал меры США против китайских компаний, которые предоставляют данные Пекину

22:55, 02 августа 2020
Мир
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Майк Помпео / фото REUTERS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять меры против китайских компаний по производству программного обеспечения, которые предоставляют данные властям Китая.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сказал 2 августа в интервью каналу Fox News, сообщает Радио Свобода.

Помпео назвал такие компании «настоящей угрозой приватности американского народа».

«В течение длительного, длительного времени Соединенные Штаты просто говорили:« Господи, если нас это развлекает или если компании могут на этом зарабатывать, мы позволим этому продолжаться». Президент Трамп сказал: «Хватит», - отметил государственный секретарь.

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Он анонсировал, что о мерах президента США станет известно в ближайшие дни. «Он (Трамп - ред.) в ближайшие дни прибегнет к действиям в отношении широкого спектра рисков для национальной безопасности, которые содержит программное обеспечение, связанное с Китайской коммунистической партией», - добавил Помпео.

Накануне Трамп заявил о намерении запретить китайскую соцсеть TikTok в США.

Правительство США ранее на этой неделе принял решение, что китайскую соцсеть должен проверить Комитет по иностранным инвестициям США. Китайские власти раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминации. Компания - владелец соцсети настаивает на том, что она не обменивается данными пользователей с Пекином.

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