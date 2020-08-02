Помпео анонсировал меры США против китайских компаний, которые предоставляют данные Пекину

Помпео назвал такие компании «настоящей угрозой приватности американского народа».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять меры против китайских компаний по производству программного обеспечения, которые предоставляют данные властям Китая.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сказал 2 августа в интервью каналу Fox News, сообщает Радио Свобода.

Помпео назвал такие компании «настоящей угрозой приватности американского народа».

«В течение длительного, длительного времени Соединенные Штаты просто говорили:« Господи, если нас это развлекает или если компании могут на этом зарабатывать, мы позволим этому продолжаться». Президент Трамп сказал: «Хватит», - отметил государственный секретарь.

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Он анонсировал, что о мерах президента США станет известно в ближайшие дни. «Он (Трамп - ред.) в ближайшие дни прибегнет к действиям в отношении широкого спектра рисков для национальной безопасности, которые содержит программное обеспечение, связанное с Китайской коммунистической партией», - добавил Помпео.

Накануне Трамп заявил о намерении запретить китайскую соцсеть TikTok в США.

Правительство США ранее на этой неделе принял решение, что китайскую соцсеть должен проверить Комитет по иностранным инвестициям США. Китайские власти раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминации. Компания - владелец соцсети настаивает на том, что она не обменивается данными пользователей с Пекином.

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