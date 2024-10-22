Глава МИД Финляндии заявила, что партнеры Украины не несут ответственность за эскалацию войны.

В МИД Финляндии раскритиковали руководство Германии за позицию по военной помощи Украине. Глава ведомства Элина Валтонен призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от сомнений по поставкам оружия и признать важность своей роли, сообщает Euractiv.

"Следует сказать, что мы надеемся, что Германия сыграет очень важную роль в противостоянии российской угрозе", - сказала глава МИД Финляндии во время встречи в Берлине по случаю 25-й годовщины Северных стран в Германии.

Валтонен подчеркнула, что европейские партнеры Украины не несут ответственность за эскалацию конфликта, так как работают в рамках международного права. Она добавила, что Россия не отступит, если союзники перестанут помогать Украине.

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В Euractiv отметили, что слова Валтонен могут быть прямым ответом на заявления Шольца относительно Плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер ФРГ сдержанно отнесся к ключевым пунктам документа.

Напомним, что одним из пунктов Плана победы Зеленского является снятие ограничений на использование западного оружия против военных целей в России. Шольц согласился снять ограничения только вокруг Харьковской области и отказался предоставить дальнобойные ракеты.

"Мы обязаны гарантировать, что война между Россией и Украиной не перерастет в войну между РФ и НАТО", - прокомментировал свое решение Шольц.

В Финляндии же, напротив, разрешили Украине использовать свое оружие по военным объектам на территории РФ. Главным условием является соблюдение международного права.

Уже сегодня, 22 октября, Шольц встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом. Известно, что одной из тем для обсуждения станет План победы Украины.

План победы Украины - что известно

Ранее УНИАН писал, что 17 октября Зеленский представил План победы лидерам стран ЕС. Он отметил, что уже в ноябре будет готов полноценный документ.

План победы вызвал неоднозначную реакцию среди глав разных европейских государств. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что этот план является нереалистичным и невыполнимым.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился, что был напуган Планом победы Украины. Он призвал Европейский Союз изменить его нынешнюю стратегию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о том, что не существует альтернативы Плану победы Зеленского. Он считает ,что партнерам Украины нужно действовать решительнее.

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