Канцлер ФРГ отметил, что его позиция не изменилась.

Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что остается непреклонным в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает информационное агентство DPA.

На встрече с гражданами в Нидергерсдорфе он отметил, что вопреки давлению многих, которое оказывалось на него, поставки ракет Украине не планируются.

"Хотя многие оказывали на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции", - заявил он.

Шольц также отметил необходимость изучения возможностей для установления мира, в то же время назвав наивными утверждения представителей партий BSW (Союза Сары Вагенкнехт) и AfD (Альтернатива для Германии) о том, что мирные переговоры могут стать альтернативой поддержке Украины.

Ракеты Taurus для Украины - позиция Шольца

Напомним, около недели назад немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует отрправлять дальнобойные ракеты Taurus дальнего радиуса действия в Украину, и это окончательное решение:

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится".

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