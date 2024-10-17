Венгерский премьер призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.

"План победы" Украины, который вчера был представлен в Верховной Раде, пугает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Соответствующее признание политик сделал в своем Фейсбуке.

"Президент Зеленский представляет свой план победы. То, что он вчера очертил в украинском парламенте, более чем пугает", - написал он.

Орбан призывает Европейский Союз изменить его нынешнюю стратегию, которая "основана на неправильных расчетах".

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"Мы проигрываем эту войну, то есть стратегия не работает. Надо менять подход, но это не значит, что нужна еще большая война, больше опасного оружия и оружия дальнего действия, а наоборот - нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нужно перемирие и мирные переговоры!" - заявил венгерский премьер.

"План победы" Зеленского

Как писал УНИАН, накануне президент Украины представил основное содержание Плана победы, который он в сентябре возил в США, а в октябре - в Европу. План состоит из пяти основных пунктов: немедленное приглашение Украины в НАТО, дополнительные поставки оружия с его четким перечнем, размещение западных сил сдерживания в Украине, усиление санкций против РФ и уже после войны размещение украинских военных баз в Европе вместо американских.

По словам Зеленского, если План победы будет поддержан партнерами, то закончить войну можно будет уже в следующем году.

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