В Офисе президента акцентировали, что в рамках международного права Украина может законно наносить удары на любое расстояние любым оружием по территории России.

Альтернативой плану победы Украины является наблюдение за масштабным геноцидом Украины. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает 24 канал.

По его мнению, когда партнеры хотят еще времени, чтобы подумать, давать ли, или не давать Украине те или иные разрешения - это парадоксально звучит.

"Нет "если". Либо вы идете в логике войны, и она четко сегодня прописана в плане принуждения России к адекватности, или спокойно смотрите за геноцидом, - сказал он. - Либо абсолютно логичный план с математической калькуляцией, в котором прописано все для того, чтобы изменить социальные настроения в России, чтобы увидеть совсем другие события в России. Либо тогда все садятся, извините с попкорном, и смотрят за масштабным геноцидом Украины, пока вся наша страна не будет залита кровью".

Видео дня

Подоляк акцентировал, что в рамках международного права Украина может законно наносить удары на любое расстояние любым оружием по территории России:

"Это не о разрешениях, а наоборот - о вымышленных запретах, которые противоречат международному праву".

План победы Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в Верховной Раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений, среди которых - немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в России.

17 октября Зеленский представил план победы лидерам Евросоюза. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высоко его оценила.

Вас также могут заинтересовать новости: