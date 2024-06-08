Такое финансирование будет поступать в течение 4 лет.

Федеральный совет Швейцарии решил предоставить Украине 58,7 миллиона швейцарских франков (60,52 млн евро) на поддержку сферы цифровизации и электронного управления в течение четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Страна предоставит средства в рамках проекта "Электронное управление для подотчетности власти и вовлеченности общества" (EGAP), что способствует цифровой трансформации власти Украины и поддерживается Швейцарией с 2015 года.

"В течение 2024-2028 годов Швейцарское агентство развития и сотрудничества выделит 58,7 млн швейцарских франков", - заверили в сообщении.

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Также средства будут направлены на проекты в регионах Украины, которые пострадали от войны и важные для будущего восстановления страны. Среди главных направлений - здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование. Швейцария официально объявит о помощи на следующей Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине.

Швейцария и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, парламент Швейцарии отклонил выделение Украине финансовой помощи в размере 5,58 млрд долларов США. Причиной такого решения стало то, что план нарушает ограничения на заимствования в нейтральной стране.

Также сообщалось, что в Швейцарии было одобрено высылку российских шпионов перед саммитом мира.

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя", - отметила президент страны Виола Амхерд.

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