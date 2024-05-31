В Китае отметили, что саммит "не соответствует ожиданиям", которые включают участие как России, так и Украины.

Китай не будет участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии, поскольку он не соответствует его ожиданиям, которые включают участие как России, так и Украины, сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление МИД Китая.

"Договоренности о встрече все еще далеко не соответствуют запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что затрудняет участие Китая", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Она подчеркнула, что "Китай всегда настаивал на том, чтобы международная мирная конференция была признана как Россией, так и Украиной, при равноправном участии всех сторон, и чтобы все мирные предложения обсуждались честно и равноправно. Иначе ему будет трудно играть существенную роль в восстановлении мира".

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В то же время Мао Нин сказала, что Китай сотрудничает со Швейцарией.

"Китай придает большое значение тому, что Швейцария принимает первый саммит по миру в Украине, и с начала этого года сотрудничает со швейцарской стороной и всеми вовлеченными сторонами", - добавила она.

Комментируя отказ, представитель посольства Украины в Пекине отметил в разговоре с агентством Reuters: "Нам очень жаль, что китайская сторона не использует возможность представить свою позицию на платформе саммита в Швейцарии".

Мирный саммит в Швейцарии

В Швейцарии 15-16 июня запланировано проведение украинского мирного саммита. Швейцарская сторона надеется принять представителей более 120 государств. В частности, уже известно, что в саммите будут участвовать США.

При этом на мероприятие не пригласили РФ.

В то же время агентство Reuters сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в эти выходные посетит конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, среди участников которой будут министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

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