По словам Жана-Ноэля Барро, "на кону наша безопасность".

Никаких "красных линий" по поддержке Украины Франция не имеет. Об этом в интервью Би-Би-Си сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, Украина может применять по территории РФ французские ракеты большой дальности "в логике самообороны". При этом он не подтвердил, что французское оружие уже использовалось Киевом.

"Принцип был установлен... Наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", - отметил дипломат.

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В то же время он подчеркнул, что западные союзники не должны вводить никаких ограничений на поддержку Украины и не устанавливать "красные линии". При этом на вопрос, может ли это означать участие французских войск в войне, политик ответил, что "мы не исключаем ни одного варианта":

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и сколько нужно. Почему? Потому что на кону наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр".

Барро также намекнул на приглашение Украины в НАТО.

"Мы открыты для того, чтобы отправить приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", - сказал политик.

Помощь Украине со стороны ЕС - последние новости

На днях высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на обновление ядерной доктрины РФ. По его словам, "если Путин одержит победу в Украине, нам придется заплатить очень высокую цену, гораздо более высокую, чем любая военная поддержка, которую мы можем предоставить сегодня".

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