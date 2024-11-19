Крупнейшие страны Европы готовы взять на себя поддержку Украины, если новая администрация США решит остановить помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам саммита в Варшаве, пишет DoRzeczy.
Во вторник Варшава принимала саммит министров иностранных дел Франции, Германии, Италии и самой Польши при дистанционном участии их коллег из Великобритании и Испании. В переговорах также приняла участие Кая Каллас, будущий Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
По итогам встречи польский министр Сикорский сообщил о том, к чему они договорились. По его словам, участники согласились, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, включая более сбалансированное распределение оборонных расходов в НАТО.
"Мы думали о возможности усиления поддержки Украины. В этом контексте я с благодарностью отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения участия США", - добавил он.
Трамп может сократить помощь Украине
Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал американскую помощь Украине, призывал отменить ее и делал резкие выпады персонально в сторону Зеленского.
После победы Трамп не делал резких заявлений против Украины, но его политические соратники уже заверили, что намерены полностью остановить военную помощь Киеву.