Сегодня в Варшаве состоялся экстренный саммит представителей крупнейших стран Европы.

Крупнейшие страны Европы готовы взять на себя поддержку Украины, если новая администрация США решит остановить помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам саммита в Варшаве, пишет DoRzeczy.

Во вторник Варшава принимала саммит министров иностранных дел Франции, Германии, Италии и самой Польши при дистанционном участии их коллег из Великобритании и Испании. В переговорах также приняла участие Кая Каллас, будущий Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

По итогам встречи польский министр Сикорский сообщил о том, к чему они договорились. По его словам, участники согласились, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, включая более сбалансированное распределение оборонных расходов в НАТО.

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"Мы думали о возможности усиления поддержки Украины. В этом контексте я с благодарностью отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения участия США", - добавил он.

Трамп может сократить помощь Украине

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал американскую помощь Украине, призывал отменить ее и делал резкие выпады персонально в сторону Зеленского.

После победы Трамп не делал резких заявлений против Украины, но его политические соратники уже заверили, что намерены полностью остановить военную помощь Киеву.

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