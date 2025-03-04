Речь идет о нелетальной военной помощи.

Ирландия объявила о выделении 100 миллионов евро для предоставления нелетальной военной поддержки Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ирландского правительства.

Объявленные 100 млн евро будут распределены с учетом заявленных приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины в нелетальном оборудовании. Около 20 млн евро будет предоставлено коалиции по разминированию и ІТ-коллации.

Еще 80 млн евро поступит в фонд закупок ЕС. Эти средства направят, в частности, на приобретение радаров и устройств для глушения беспилотников.

Видео дня

Отмечается, что ранее Ирландия взяла на себя обязательства предоставить Украине нелетальную военную поддержку в размере около 250 млн евро в рамках Европейского фонда мира. На уровне ЕС выделение большей части этих средств пока заблокировано Венгрией.

Ирландия и Украина

Ранее премьер-министр Ирландии Михал Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что его страна открыта для помощи Украине, включая отправку миротворцев.

Кроме того, Ирландия планирует настаивать на ускорении процесса приобретения Украиной членства в Европейском Союзе.

Известно, что с февраля 2022 года правительство Ирландии предоставило Украине 130 миллионов евро гуманитарной поддержки и помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: