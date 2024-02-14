Джонсон и его сотрудники несколько раз просили о встречах с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома за последние два месяца.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон хочет провести личную встречу один на один с президентом Джо Байденом, прежде чем принимать какие-либо решения относительно пакета помощи с финансированием для Украины и Израиля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Джонсону.

Как гооворится в сообщении, Джонсон и его сотрудники несколько раз просили о встречах с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома за последние два месяца. Самая последняя просьба о встрече поступила чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов .

"Просьбы Джонсона о встрече касались не обязательно версии Сената о дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения вперед по законодательному пакету", - отмечает канал.

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В то же время лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил во вторник, что Байден "отказывается" встречаться с Джонсоном.

"В конечном итоге они двое могут прийти к соглашению, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к соглашению по этому вопросу", - прокомментировал он.

При этом представитель Белого дома указал, что Джонсону следует завершить переговоры, которые он ведет сам с собой, и прекратить откладывать потребности нацбезопасности во имя политики.

"Этот язык тела говорит: "Я знаю, что нахожусь в трудной ситуации. Пожалуйста, выручите меня", цитирует NBC его слова.

Байден встретился с Джонсоном вместе с другими лидерами Конгресса менее месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое открыло бы возможность оказания помощи Украине. Джонсон тогда назвал эту встречу "продуктивной".

Помощь США для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

Теперь законопроект, предусматривающий помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны направить в Палату представителей.

В то же время, как пишет издание New York Times, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование. Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы.

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