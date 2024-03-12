Администрация Джо Байдена запросила Конгресс о выделении в бюджет Пентагона на 2025 финансовый год почти 850 млрд долл.

Американское Минобороны опубликовало проект своего бюджета на 2025 финансовый год. На военную поддержку Украины в нем планируют выделить всего лишь 300 млн долларов, учитывая что еще неутвержденная помощь США на 2024 год оценивается десятками миллиардов долларов.

"300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины", – говорится в проекте бюджета.

Отмечается, что запрос для Министерства обороны основывается на Стратегии национальной безопасности на 2022 год, которая, "как и раньше, позволяет нам сопоставлять наши национальные ресурсы с нашими национальными целями".

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Общая сумма, которую администрация Байдена запросила у Конгресса в бюджет Пентагона на 2025 финансовый год, составляет почти 849,8 млрд долларов: это на 10 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Из этой суммы 167,5 млрд долларов пойдут на финансирование закупок вооружений, 143,2 млрд долларов – на исследования и разработки, а еще 339,6 млрд долларов – на проведение операций и обеспечение.

262,6 млрд долларов хотят направить на нужды Воздушных сил США, 257,6 млрд долларов – на нужды Военно-морских сил, а еще 185,5 млрд долларов выделят сухопутным войскам.

Американская помощь Украине

В конце года Соединенные Штаты выделили Украине последний пакет военной помощи, на который было предусмотрено финансирование. Его сумма составила 250 млн долл.

В пакет в частности вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивной артиллерийской системы HIMARS, снаряды 155 и 105-мм, противотанковые ракетные комплексы и миллионы патронов к стрелковому оружию.

Всего в 2023 году сумма военной помощи Украине от США составила 24 млрд долл. Но нее в частности вошли ЗРК Patriot, танки Abrams, бронемашины и тактические баллистические ракеты ATACMS.

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