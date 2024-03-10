Бюджетные поступления Киева обеспечивают основу армии, однако американское оружие и боеприпасы имеют важное значение.

Украина отчаянно ищет альтернативных доноров для финансирования военных усилий и предотвращения резких сокращений государственных расходов из-за тупика в Конгрессе США относительно помощи на 60 млрд долларов, пишет Financial Times.

Отмечается, что внутренних поступлений не хватает, чтобы покрыть дефицит средств на оборонные расходы, поэтому нужна помощь международных партнеров и сокращение невоенных расходов. Дефицит еще больше увеличится из-за планов мобилизовать 500 000 новобранцев. На зарплаты, обучение и снаряжение которых понадобятся еще миллиарды долларов.

"Мы почти исчерпали наши возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии", – цитирует издание главу бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолану Пидласу.

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По ее словам, первоначальный план Украины заключался в том, что новая помощь от США и ЕС начнет поступать в январе. Венгрия задержала четырехлетний пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро, который был согласован в середине февраля. Эти задержки означают, что Киев начал рассматривать "план Б" и даже "план В", сказала нардеп.

"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", – добавила Пидласа.

В то же время в Вашингтоне продолжаются новые двухпартийные усилия для выхода из тупика, хотя шансы остаются небольшими, поскольку лидер республиканцев Дональд Трамп выступает против финансирования Украины, говорится в публикации.

Пидласа подчеркнула, что Украина прилагает "максимальные дипломатические усилия", чтобы отстоять свою позицию в США.

К тому же Киев готовится к повторению этой ситуации с помощью США в следующем году. Бюджетный процесс там начнется в октябре, за месяц до президентских выборов, и поэтому "это может быть тот же процесс, который мы наблюдали в этом году", – рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

По словам журналистов, с начала войны Киев тратит почти все свои доходы на обучение, экипировку солдат и выплату им зарплат. Во всем остальном Украина полагается на сложную комбинацию все более непредсказуемой западной помощи. Бюджетная поддержка от США, МВФ, ЕС и Всемирного банка может быть использована только на невоенные расходы, такие как пенсии и зарплаты.

Бюджетные поступления Киева обеспечивают основу армии, американское оружие и боеприпасы имеют важное значение для украинских сил. Значительная часть еще не утвержденного пакета на 60 миллиардов долларов будет направлена на финансирование вооружений. Но поскольку военная помощь США на 2023 год исчерпывается, эффект ощущается на поле боя, говорится в статье.

В то же время украинские власти, по словам журналистов, отвергают предложения о том, что страна должна стать зеркальным отражением военной экономики России, утверждая, что более половины ее экономического производства приходится на сферу услуг, а значительная часть промышленной базы была демонтирована после распада Советского Союза и продолжает разрушаться во время войны.

"Если мы позовем всех работать на военное производство, кто будет платить за заказ снарядов и техники? Кто-то должен платить налоги", – сказала Пидласа.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов остается проблемой, которая наносит ущерб государственным финансам. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, с начала полномасштабного вторжения России налоговые поступления выросли на 12,4% за год.

"Налоги – это оружие. До войны половина экономики была в тени", – добавил он.

Помощь США

Республиканец Брайан Фицпатрик заявлял, что в Конгрессе США может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине в обход спикера Майка Джонсона, если он не вынесет документ на рассмотрение.

Ранее УНИАН писал, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и главы ключевых комитетов работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине. Альтернативный документ пройдет Конгресс без отталкивания консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины.

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