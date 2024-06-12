Страна активно поддерживает Украину в войне с Россией.

Норвегия выделит 240 миллионов евро на мероприятия по усилению противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщается в официальном профиле Министерства иностранных дел Норвегии в микроблоге X. Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Норвегии Йонас Гар Стере подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

"Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами профинансирует повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot могли быть быстро переданы Украине. Норвегия выделит 125 миллионов евро на это сотрудничество", - говорится в сообщении. Видео дня

ПВО для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине ракет для американских систем Patriot в рамках совместной с Данией, Нидерландами и Норвегией инициативы.

По его словам, 32 ракеты из 100 обещанных уже находятся в стране, остальные должны прибыть в Украину в течение следующих недель.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас страна ожидает положительного решения о передаче еще нескольких систем Patriot.

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