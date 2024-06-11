По этому вопросу ведется работа с США и некоторыми европейскими партнерами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает положительного решения о получении еще двух-трех зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместного посещения с министром обороны Германии Борисом Писториусом 21-й ракетной группы сил ПВО Германии в городе Заниц.

В частности, у него спросили, может ли он что-то сказать по поводу того, когда Украина получит еще одну систему Patriot после того, как Германия достанет третью такую систему.

"Мы работаем с партнерами - с США и некоторыми другими европейскими партнерами. Пока не хочу говорить с кем из Европы, потому что ждем подтверждения именно тех решений о которых вы спросили", - детализировал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что "ожидаем положительного результата в ближайшее время по двум-трем системам".

Системы Patriot для Украины

Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужно семь систем Patriot для того, чтобы закрыть основные города от российских ударов.

13 апреля Минобороны Германии сообщило, что предоставит Украине третий комплекс Patriot, до 8 пусковых установок, РЛС и пункт управления. Также речь шла о передаче ракет к системам ПВО.

СМИ также сообщали, что Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи ЗРК Patriot в Украину.

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