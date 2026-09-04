Украина массированно атаковала Сочи: 'минуснулся' дивизион ПВО, пылает нефтебаза (видео)

По данным OSINT-аналитиков, под удар мог попасть российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

В ночь на 4 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному объекту вблизи Сочи. После серии взрывов там возник масштабный пожар. Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ видео очевидцев и данные мониторинговых каналов.

Местные жители ночью сообщали о многочисленных взрывах в районе Сочи. Впоследствии очевидцы зафиксировали сильное возгорание вблизи поселка Сириус, недалеко от реки Псоу и границы с Абхазией.

По данным OSINT-аналитиков, в этом районе расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400. В то же время точные последствия удара и степень повреждения комплекса пока не установлены.

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Кроме того, в районе Сочи возник пожар на нефтебазе. Местные жители сообщали об огромном столбе пламени, который был виден на значительном расстоянии.

Район Сириуса уже не впервые подвергается атаке беспилотников. Ранее российские местные СМИ сообщали, что недалеко от пляжа "Крылья Балтики" оккупанты установили большой радар прямо на побережье.

Сочи под атакой – последние новости

Напомним, вчера в порту Сочи (РФ) Военно-морские силы ВС Украины поразили российское судно обеспечения NEFRIT.

NEFRIT – элемент российской морской и энергетической инфраструктуры, который обеспечивал нефтегазовые операции, обслуживал офшорные объекты, перевозил грузы и персонал, а также выполнял подводно-технические работы.

Согласно открытым источникам, "NEFRIT" было построено в 2004 году. Флаг – Российская Федерация. Длина – около 91 м, ширина – 18,8 м, максимальная осадка – 6,2 м. Вместимость (дедвейт): более 3600 тонн.

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