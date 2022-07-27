Организаторы планируют провести много сборов для вооружения Украины.

В Польше стартовала большая кампания по сбору средств на оружие для Украины. Первыми в списке стали три вертолета для эвакуации раненых.

Об этом говорится на странице инициативы.

Целью кампании "Вооружим Украину" называют многократные сборы средств, чтобы поляки могли сделать свой вклад для победы Украины.

"Мы хотим регулярно покупать эффективное оружие, которое поможет нашим соседям защищаться и вытурить российских бандитов с территории Украины", - отмечается в описании.

Поляки отметили, что возможность быстро эвакуировать раненых поможет в борьбе за жизнь каждого солдата.

"Благодаря этим вертолетам будет возможно быстрее эвакуировать раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь, поскольку у них есть необходимое медицинское оборудование. Каждая выигранная минута имеет значение и дает врачам преимущество в борьбе за жизнь раненого", - указывается на странице.

Напомним, несколько ранее поляки завершили сбор на приобретение для Вооруженных сил Украины БПЛА "Байрактар".

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