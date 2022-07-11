Он предлагает дать полякам возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание.

Зеленский просит парламент максимально добросовестно отнестись к законопроекту О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем сегодняшнем видеообращении к украинцам

Он напомнил, что сегодня направил в Верховную Раду Украины очень важный законопроект, касающийся граждан Польши, которые находятся в Украине.

"Фактически это ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах наших граждан. В частности, предлагаю дать нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучения в наших вузах, медицинское обслуживание", - подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что просит народных депутатов "отнестись к этому законопроекту максимально добросовестно".

Президент Украины подчеркнул, что в отношениях с Польшей достигнут наивысший уровень доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов, и надо усиливать наши связи во всех сферах.

Глава государства добавил, что сегодня же подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель".

"За чрезвычайно весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям и нашей защите. Я напомню, что это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Польши вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии России. Закон регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и оказания им всесторонней поддержки.

22 мая Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Он считает "правильным жестом" принятие закона, который будет зеркальным эквивалентом польского закона о поддержке украинцев.

Сегодня, 11 июля, президент подал в Верховную Раду Украины законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине.

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