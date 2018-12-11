В Европарламенте призывают Россию освободить украинских моряков и политзаключенных

В ходе дебатов в Европарламенте выразили требование к России обеспечить беспрепятственный транзит судов через Керченский пролив и в Азовском море.

В Европейском парламенте призывают Российскую Федерацию освободить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков и всех украинских политзаключенных и, в частности, незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.

Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте в контексте представления доклада об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Мы хотим призвать к освобождению украинских моряков, и должны быть санкции, если этого не произойдет. Мы также призываем Путина, пожалуйста, освободите этих моряков, чтобы они могли вернуться домой к их семьям", - заявил содокладчик Европарламента по вопросам Украины Михаэль Галер.

Также евродепутат напомнил, что награждение незаконно осужденного в России украинского режиссера Сенцова премией Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова говорит о том, что "мы посылаем правильный сигнал в надлежащее время".

Галер отметил, что в Европарламенте очень высоко ценят приверженность Сенцова защите прав человека, протестуя против оккупации Крыма.

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"Мы призываем Россию к освобождению всех политических заключенных и, в частности, освобождению Олега Сенцова", - подчеркнул он.

"Россия должна воздерживаться от дальнейших провокаций в регионе, международное морское судоходство должно продолжаться в Азовском море, как это предусмотрено международным правом", - добавил он.

В свою очередь Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини присоединилась к призыву об освобождении Сенцова.

"Мы постоянно просили (Россию) об этом (освобождении Сенцова) на протяжении всех этих лет", - подчеркнула Могерини.

Также она напомнила, что на прошлой неделе в рамках заседания Совета министров иностранных дел в Милане отдельно встретилась с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым.

"Я воспользовалась этим моментом очень четко подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крымского полуострова, и текущее напряжение является прямым следствием нарушения России основополагающих принципов ОБСЕ и международного права", - добавила Могерини.

"Мы ожидаем от России немедленного освобождения судов и их экипажа. Международное право обязывает Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение всех судов через Керченский пролив. Поведение России нарушает международное право и приводит к экономическому вреду не только для Украины, но и для судов, курсирующих под флагами ЕС", - подытожила Могерини.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".