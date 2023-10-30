Польские перевозчики планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Польские перевозчики с ноября хотят начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе до конца 2023 года из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

Как сообщает Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на международную транспортную ассоциацию Украины, если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Акция планируется сроком на два месяца.

Отмечается, что первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября.

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Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта - УНИАН);

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Є-черга для авто на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Пересечение польско-украинской границы

С марта 2023 года водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", что на границе Украины и Польши, могут записаться в электронную очередь с помощью приложения "Є-черга".

В июне польские фермеры начали забастовка перед контрольно-пропускным пунктом "Дорогуск-Ягодин" со стороны Польши, чем заблокировали движение для грузовых автомобилей. Польская сторона тогда пропускала только транспорт, перевозивший гуманитарный груз. Пропуск автобусов осуществлялся в обычном порядке.

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