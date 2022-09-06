Послу страны вручили ноту протеста.

Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении инфраструктуры государственной границы.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Литвы.

Во вторник, 6 сентября, представителя беларуского посольства в Литве вызвали в МИД.

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"Ему вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера на литовской государственной границе", - говорится в сообщении.

В министерстве заявляют, что беларуские чиновники также способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов в страну.

Подобные действия Литва расцеенивает как провокацию и грубое нарушение договора о правовом режиме литовско-беларуской государственной границы.

МИД потребовал от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Литва завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью.

На участках границы протяженностью около 550 километров появились забор и колючая проволока.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Беларусь усиливает охрану участка границы с Украиной.

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