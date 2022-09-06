Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении инфраструктуры государственной границы.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Литвы.
Во вторник, 6 сентября, представителя беларуского посольства в Литве вызвали в МИД.
"Ему вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера на литовской государственной границе", - говорится в сообщении.
В министерстве заявляют, что беларуские чиновники также способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов в страну.
Подобные действия Литва расцеенивает как провокацию и грубое нарушение договора о правовом режиме литовско-беларуской государственной границы.
МИД потребовал от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
Как сообщал УНИАН, в конце августа Литва завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью.
На участках границы протяженностью около 550 километров появились забор и колючая проволока.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Беларусь усиливает охрану участка границы с Украиной.