Страна использует опыт, полученный при усилении границы с Беларусью.

На границе Польши с Калининградской областью будет построено ограждение.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Я принял решение принять меры для усилению безопасности на границе Польши с Калининградской областью, закрыв эту границу. Поэтому сегодня начнутся работы … по строительству временного заграждения на границе с Калининградской областью. Мы используем опыт, полученный в прошлом году. Нет сомнения, что временное заграждение защитило польско-белорусскую границу. Это сделало невозможной гибридную атаку с белорусской территории или значительно замедлило ее", – заявил он.

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По словам Блащака, забор на границе с Россией будет такой же, как ранее установили вдоль польско-беларуской границы.

"Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которую используют военные по всему миру. … Это заграждение высотой два с половиной метра и шириной три метра с польской стороны. Мы хотим, чтобы граница была плотной. … При этом будут проведены работы по установке периметрии, устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью", – добавил Блащак.

Стоимость проекта не называется.

Забор на границе с Россией и угроза для Польши

В Минобороны Польши отмечают, что Кремль нацелен на дестабилизацию страны. В частности, попыткой дестабилизировать ситуацию в стране была провокация потоков нелегальных мигрантов с территории Беларуси. В июне пограничная служба Польши сообщила о завершении строительства заграждения на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

В следующем месяце стало известно, что страна хочет построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью России. Тогда этот проект оценивали в 330 миллионов злотых (около 79 миллионов долларов).

В августе Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Тогда заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич выражал уверенность, что НАТО адекватно отреагирует в случае, если со стороны Калининградской области в результате поставок Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" возникнет вооруженная угроза.

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