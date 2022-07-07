Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в Польше.

Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - отметил Блащак.

Что такое Sky Sabre

Sky Sabre - британский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, призванный заменить систему противовоздушной обороны Rapier.

Комплекс Sky Sabre состоит из центра управления ракетами "земля-воздух", радиолокационного комплекса Giraffe agile mutlibeam, пусковой установки и ракет. Радар Sky Sabre вращается на 360 градусов на выдвижной мачте и может сканировать пространство на расстоянии до 120 км на предмет угроз. Sky Sabre может одновременно отслеживать 24 цели.

Как сообщал УНИАН, 6 июля польский министр заявил, что в Польшу на этой неделе прибудет танковая рота "Челленджер" из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.

25 июня власти Польши заявили, что на саммите НАТО в Мадриде будут просить размещения на территории страны бригадной боевой группы Альянса. А 11 июня польский президент Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

После мадридского саммита НАТО президент Польши Анджей Дуда приветствовал решение США разместить военный штаб 5-й армии на польской территории как осуществление давней мечты.

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