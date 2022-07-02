В последнее время в ближневосточном регионе произошли серьезные перестановки, способные значительно приблизить появление "местного НАТО".

В преддверии саммита стран Ближнего Востока в саудовском городе Джедда в мире снова заговорили о возможном создании ближневосточного аналога НАТО - сдерживающего военного союза, призванного сохранять стабильность в регионе и, главным образом, противостоять Ирану.

В саммите примут участие страны Персидского залива, Иордания, Египет и Ирак, передает Би-би-си. Стоит ли вопрос об альянсе в повестке саммита, точно неизвестно, но события последних недель указывают на его актуальность и позволяют делать некоторые выводы.

На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что под эгидой США в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялись тайные переговоры представителей командования Египта, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии и Катара. Как сообщил источник, близкий к переговорам, эту встречу можно считать начальным этапом в разработке "стратегии защиты от общей угрозы".

А на прошлой неделе министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что страна принимает участие в работе так назваемого Ближневосточного альянса противовоздушной обороны (MEAD) опять же под председательством США.

Однако мировая пресса и многие ближневосточные эксперты настроены скорее скептически и не ждут, что саммит в Джедде закончится подписанием договора. И все же в последнее время в ближневосточном регионе произошли серьезные перестановки, способные значительно приблизить появление "местного НАТО".

По мере того как Израиль налаживает отношения с соседями по региону, на месте ближневосточного изгоя утверждается Иран. Обеспокоенность иранской ядерной программой, работа над которой не прерывалась ни на день, как убеждены во многих ближневосточных столицах, объединила регион как никогда.

Американский конгресс все чаще упрекает Джо Байдена, занятого в последнее время исключительно Украиной, в чрезмерном миролюбии по отношению к Тегерану, и в том, что иранский вопрос завис в воздухе.

Кроме того поэтапный уход США с Ближнего Востока, который наблюдается уже несколько лет, означает, что гарантии безопасности ложатся на плечи самого региона.

"Пришло время найти новый подход к решению внутренних проблем - от геополитических до экономических. Особенно после пандемии Covid-19 и на фоне нестабильности, вызванной войной в Украине", - высказал мнение Ахмед эль-Сайед, эксперт Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" в Каире.

Король Иордании Абдалла II заявил, что он первым поддержит создание ближневосточного военного союза. Маленькая Иордания традиционно является очень влиятельным региональным игроком, она же стала второй после Египта страной, заключившей мирный договор с Израилем еще в 1994 году.

"Все мы объединяемся и говорим: "Чем мы можем друг другу помочь?" И это, я думаю, очень необычно для нашего региона", - сказал король Абдалла в интервью американскому телеканалу.

Самое примечательное в возобновившемся обсуждении военного альянса - участие в нем Израиля. Интерес, который для партнеров представляют израильские новейшие вооружения, особенно не знающие аналогов в мире системы ПВО, огромен.

Израиль - не просто участник переговоров с одним из самых мощных военных потенциалов в регионе - вся структура предполагаемого альянса будет косвенно строиться вокруг него, считают эксперты.

Очевидно, что альянс сможет состоять только из арабских стран, имеющих устойчивые отношения напрямую с Израилем (Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн и Марокко) или опосредованно через США (Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт).

За бортом при таком раскладе остаются Ирак, Ливан, Сирия, Йемен и арабские страны Северной Африки (кроме Судана).

Ливан и Сирия поддерживают тесные связи с главным ближневосточным изгоем - Ираном. Привлечь их к участию в "ближневосточном НАТО" и так было бы практически невозможно, а присутствие в альянсе Израиля исключит это полностью.

Но и среди относительно лояльных еврейскому государству стран есть опасения, что участие Израиля только усилит поляризацию региона и фактически перекроет возможности для разрешения ситуации с Палестиной.

Однако исключить Израиль из уравнения уже нельзя. Вашингтон при любой администрации поддержит своего давнего союзника, даже если для этого придется вернуться на Ближний Восток.

Но у Белого дома в настоящий момент вряд ли есть на это ресурсы. Все силы администрации во внешней политике сейчас уходят на урегулирование войны в Европе и противостояние с Китаем. Поэтому в Джедде Джо Байдену надо будет удостовериться, что Израиль - полноправный участник переговоров.

Попытки создания ближневосточного военного союза предпринимались с подачи США с 1950-х годов, и каждый раз под разными предлогами: от желания помешать распространению советского влияния на Ближнем Востоке в годы холодной войны до сегодняшней иранской угрозы.

И всякий раз стороны не могли договориться по одним и тем же вопросам, многие из которых и по сей день не разрешены.

Странам с более внушительным военным потенциалом кажется естественным их доминирование в альянсе, с чем не согласны более мелкие игроки.

Как с конца 1970-х годов мощный в военном отношении Египет отказывался выступать против Израиля по итогам Кэмп-Дэвидских соглашений, и с этим приходилось считаться всем остальным в регионе, так и сегодня далеко не все ближневосточные страны считают Иран своей основной угрозой.

Некоторые - и тогда, и сейчас - не могут или не хотят разделять задачи военного альянса и политические амбиции отдельно взятого правительства.

И наконец - уровень доверия между большинством ближневосточных стран очень низкий, несмотря на различные заключенные союзы. Для успешного функционирования военных альянсов необходимы механизмы обмена разведданными, как это делают страны НАТО, но на данном этапе трудно представить взаимодействие спецслужб Израиля и Саудовской Аравии или Бахрейна и Катара, например.

У стран Персидского залива уже есть подобие объединенных вооруженных сил. Они называются "Щит полуострова" и состоят из 40 тыс. человек личного состава. Благодаря огромным финансовым возможностям стран залива, "Щит полуострова" оснащен новейшим вооружением и его арсенал может быть в любой момент пополнен какими угодно новейшими технологиями. Но бойцы формирования не имеют боевого опыта, при этом именно они, скорее всего, и вошли бы в состав нового альянса.

Исходя из этого, считают многие эксперты, создание альянса представляется весьма бесполезной затеей, потому что в случае реальной агрессии со стороны Ирана отпор ему смогут дать только США и Израиль. По их мнению, реальный сдвиг в сторону создания единого оборонного (и любого другого) союза на Ближнем Востоке стал бы возможен при нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но до этого еще очень далеко.

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