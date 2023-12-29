Генсек провел телефонный разговор с Дудой.

В Североатлантическом Альянсе прокомментировали инцидент с пролетом ракеты в воздушном пространстве Польши во время массированного обстрела Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на произошедшее в микроблоге X (Twitter). Он сообщил, что сегодня обсудил инцидент с польским президентом Анджеем Дудой.

"НАТО солидарна с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией, и мы будем поддерживать контакт по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность", - добавил генсек.

Пролет ракеты в Польше: что известно

Как известно, этой ночью российские захватчики совершили массированный обстрел Украины, использовав беспилотные летательные аппараты и ракеты разных типов.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты применили 158 средств воздушного нападения, украинская противовоздушная оборона сбила 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных дронов Shahed-136/131.

В ряде город прозвучали взрывы, фиксировали попадания в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По последним данным, погибло 30 человек, еще более 160 получили ранения.

В Польше заявили, что в их воздушное пространство вошел неопознанный объект. По данным СМИ, речь может идти о крылатой ракете Х-22 или Х-101.

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