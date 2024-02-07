В то же время специалист заявил, что такие меры почти опоздали.

Помощь Североатлантического альянса сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые будут следовать в сторону Польши

Польский политолог и журналист Марек Сирант считает, что нужно срочно закрывать небо над Украиной, и Польша может в этом помочь.

В частности он прокомментировал в эфире 24-го канала заявление бывшего командующего Сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака, о том, что Североатлантический альянс должен, с согласия с Киевом, сбивать российские ракеты над территорией Украины, которые будут следовать в сторону Польши, и предупредить об этом Кремль.

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По словам Сиеранта, пока соответствующих заявлений от действующего политического и военного руководства Польши не было, однако это было бы правильно.

"Пока таких официальных политических заявлений в Польше не было. Более того, не было также от военных. Но мы должны понимать, что такая вещь, конечно, рассматривается", – сказал политолог.

Он рассказал, что недавно в Польше прошел опрос на предмет, нужно ли договариваться с Украиной о сбитии российских ракет, следующих над ней в направлении Польши.

"Я считаю, что это было бы правильно", - подчеркнул политолог.

Сиерант отметил, что таким образом можно было бы, хотя бы, частично закрыть небо над Украиной, в частности, на западе государства. Тогда Украина сможет определенные системы ПВО направить на восток и защищать, например, Днепр или Одессу, которые не имеют такой защиты, как Киев. В то же время специалист заявил, что даже такие меры почти опоздали, потому что надо было их вводить значительно раньше.

"Мы, украинские и польские активисты, об этом говорили с первых дней войны – чтобы закрыли небо над Украиной, по крайней мере частично, хотя бы, на 100-200 километров, чтобы тыл Украины был безопасным, чтобы там можно было производить оружие, хранить переданное оружие, гуманитарную помощь, обучать военных", - считает журналист.

В частности, он вспомнил последствия атак на Яворивский полигон, расположенный рядом с украинско-польской границей. Тогда там погибли украинцы, которые проходили соответствующие учения.

Политолог добавил, если удастся договориться о частичном закрытии неба, надо будет все очень тщательно просчитать, чтобы обломки ракет как можно реже падали на украинские жилые дома, школы, госпитали, другую инфраструктуру.

По его словам, Россия все время демонстрирует угрозы соседним странам, и польское правительство не должно допускать, чтобы ракеты оккупантов залетали на территорию Польши, потому что рано или поздно это приведет к трагедии. Он добавил, что угроза есть не только для Польши и прибалтийских государств - под удар могут попасть Швеция, Норвегия, Финляндия. Также некоторые специалисты говорят, что удар может быть нанесен из Приднестровья по Молдове.

"Поэтому все нужно быть сплоченными и готовиться к худшему сценарию", - подчеркивает Сирант.

Ракетный удар по Украине 7 февраля - реакция Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя сегодняшнюю атаку РФ на Украину, заявил, что Россия смогла компенсировать потери, которые понесла в начале войны. По его словам, Россия провела очень массированную атаку, к которой была вполне готова. Страна-агрессор компенсировала потери, перевела свое производство на военный лад, у нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей большое количество боеприпасов.

По словам министра, во время атак на Украину большинство ракет летит в сторону Польши и подчеркнул, что надо быть готовыми "к любому сценарию, в том числе худшему".

Еще в прошлом году экс-командующий Сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что международные партнеры Украины должны определиться, кто из них готов передать самолеты F-16. По его мнению, подготовка украинских пилотов продолжается уже давно, поскольку обучение пилота на F-16 должно происходить в течение двух лет. Он считает, что Украина находится на этапе, когда ее пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою.

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