США имеют много истребителей этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать, считает Вальдемар Скшипчак.

Вскоре на вооружении Украины появятся истребители F-16, пилоты ВСУ уже овладевают данным видом техники.

Как заявил экс-командующий сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак для Укринформа, сейчас международные партнеры Украины должны определиться, кто из них готов передать самолеты.

"По моему мнению, подготовка украинских пилотов продолжается уже давно, поскольку обучение пилота на F-16 должно происходить в течение двух лет. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. США имеют много истребителей этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", - сказал он.

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Истребители F-16 для Украины - новости

Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже сформировала первый список пилотов для обучения F-16.

Также отмечалось, что Польша и Нидерланды готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.

Известно, что во время ожидаемого контрнаступления против российских войск этим летом Украина откажется от использования истребителей F-16, но задействует все наземные вооружения, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

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