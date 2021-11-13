Причины смерти мужчины установит экспертиза.

В лесу у границы Польши с Беларусью рядом с селом Вулька Тереховская нашли тело молодого сирийского мигранта. Его передали в отдел судебной медицины для вскрытия и определения причины смерти.

Об этом сообщила польская полиция в Twitter.

"Вчера в лесу недалеко от границы в районе Вульки Тереховской было найдено тело молодого сирийца. Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти", – говорится в сообщении полиции.

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В полиции добавили, что тело нашел во время осмотра сотрудник лесного хозяйства. Во время осмотра тела правоохранители нашли паспорт покойного.

Напомним, как писал УНИАН, ночью в этом районе была попытка силового прорыва границы. В частности, группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила ограждение. По прибытии пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Виктория Гордиенко