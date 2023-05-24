Польский генерал Скшипчак увверен, что восстание неизбежно.

В Польше заявили, что готовятся к восстанию в Беларуси и собираются его поддержать.

"Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдёт", - заявил в эфире Polsat польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак.

При этом он акцентировал на необходимости быть готовыми поддержать восстание:

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"Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им".

События на границе Польши и Беларуси - актуальное

На днях представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об увеличении количества нападений на польские патрули на границе с Беларусью. По его словам, иностранцами, которые пытаются штурмовать границу, управляют российские и беларуские спецслужбы.

"Отмечаем значительное увеличение попыток штурма границы", - отметил он.

При этом Пограничная служба Польши опубликовала видео одного из нападений на патруль. Инцидент произошел 20 мая. В результате атаки было повреждено лобовое стекло автомобиля пограничников.

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