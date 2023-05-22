В Польше уже месяц выясняют, почему российская ракета пролетела полстраны и упала сама по себе.

Российская ракета, упавшая на территории Польши и вызвавшая скандал в стране, не несла реальной угрозы. Об этом заявил заместитель министра обороны Марчин Осиепа, пишет Polsatnews.

Российская ракета упала на польской территории предположительно 16 декабря, но польская общественность узнала об этом только в апреле, когда случайно были найдены обломки. Польским властям и военным уже месяц приходится оправдываться по этому поводу.

"Нахождение ракеты в Польше не было очевидным. Были сигналы тревоги – что-то появилось на радаре. Не совсем понятно, что и было ли в воздушном пространстве Польши", – заявил Осиепа.

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Замминистра обороны подчеркивает, что данная ракета не несла реальной угрозы, в особенности для Польши, поскольку изначально являлась "обманкой" для перегрузки украинской ПВО во время массированного российского обстрела.

"Речь не идет о ракете, нацеленной на Польшу, вооруженной и нацеленной на польскую территорию. Речь идет о ракете, которая должна была сбить с толку системы ПРО Украины, которая в результате дефекта изменила траекторию полета и самоликвидировалась, а поскольку выполняла вводящую в заблуждение функцию, то постоянно меняла высоту, маневрировала", – объяснял чиновник.

Оправдываясь, почему о залете ракеты на польскую территорию не было сообщено публично, Осиепа заявил, что данный факт оставался под сомнением вплоть до обнаружения ее обломков в апреле.

Инцидент с падением российской ракеты в Польше

16 декабря Россия устроила очередной массированный обстрел Украины, выпустив более 70 ракет по объектам украинской энергетики. Одна из российских ракет, как теперь известно, сбилась с курса и залетела на польскую территорию. Пролетев сотни километров, она так и не была сбита, а самостоятельно рухнула в лесу в самом центре Польши, не причинив никакого вреда.

Хотя польские военные зафиксировали залет неизвестного объекта на территорию страны, общественности об этом не сообщили. Только в апреле местные жители случайно нашли ее обломки, и вся история всплыла на поверхность. Как выяснилось, ракета имела бетонный муляж боеголовки и предназначалась исключительно для обмана систем ПВО, поскольку не могла причинить существенного ущерба наземным объектам.

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