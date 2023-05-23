Во время одной из атак они повредили автомобиль польских пограничников.

В Польше заявили, что нападений на польские патрули на границе с Беларусью становится все больше.

Представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в микроблоге Twitter, что иностранцами, которые пытаются штурмовать границу, управляют российские и беларуские спецслужбы. "Отмечаем значительное увеличение попыток штурма границы", - написал он.

Пограничная служба Польши опубликовала видео нападения на патруль. Сообщается, что 20 мая в результате такой атаки было повреждено лобовое стекло автомобиля пограничников.

Видео дня

"Иностранцы агрессивно реагируют на польские патрули, стоящие у них на пути на запад Европы. Среди нападавших также были люди в масках. Службы Беларуси, поддерживаемые Россией, постоянно пытаются создать маршрут нелегальной миграции через нашу страну", - добавили они.

Миграционный кризис на границе Беларуси

В 2021 году Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в гибридной атаке с помощью нелегальных мигрантов.

Уже этой зимой в Польше заявили о росте количества нелегальных мигрантов. Они обвинили в организации потока нелегалов режим Беларуси.

Литва и Польша построили заборы на границе с Беларусью. Длина ограждения на литовской границе составила 550 километров, власти неоднократно заявляли о его умышленном повреждении.

Протяженность забора на польской границе составляет 186,25 километров. Также они хотят построить ограждение и систему наблюдения на границе с Калининградской областью.

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