В Польше заявили, что нападений на польские патрули на границе с Беларусью становится все больше.
Представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в микроблоге Twitter, что иностранцами, которые пытаются штурмовать границу, управляют российские и беларуские спецслужбы. "Отмечаем значительное увеличение попыток штурма границы", - написал он.
Пограничная служба Польши опубликовала видео нападения на патруль. Сообщается, что 20 мая в результате такой атаки было повреждено лобовое стекло автомобиля пограничников.
"Иностранцы агрессивно реагируют на польские патрули, стоящие у них на пути на запад Европы. Среди нападавших также были люди в масках. Службы Беларуси, поддерживаемые Россией, постоянно пытаются создать маршрут нелегальной миграции через нашу страну", - добавили они.
Миграционный кризис на границе Беларуси
В 2021 году Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в гибридной атаке с помощью нелегальных мигрантов.
Уже этой зимой в Польше заявили о росте количества нелегальных мигрантов. Они обвинили в организации потока нелегалов режим Беларуси.
Литва и Польша построили заборы на границе с Беларусью. Длина ограждения на литовской границе составила 550 километров, власти неоднократно заявляли о его умышленном повреждении.
Протяженность забора на польской границе составляет 186,25 километров. Также они хотят построить ограждение и систему наблюдения на границе с Калининградской областью.