Дуда сказал, что "Трамп серьезно относится ко всему, что говорит".

Президент Польши Дуда выразил уверенность, что Трамп в случае победы на президентских выборах закончит войну в Украине за 24 часа, как и обещал.

"Основываясь на своем личном опыте президента, который когда-то работал с президентом Трампом, могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому, если бы я получил какое-либо обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это выполнялось", - сказал Дуда, пишет издание Wiadomości.

Также он добавил, что "Трамп серьезно относится ко всему, что говорит".

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Обещание Трампа закончить войну в Украине за 24 часа

Кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. По его словам, он "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

Военный эксперт Олег Жданов озвучил свое мнение, как Дональд Трамп может "закончить войну в Украине за 24 часа".

"Трамп - бизнесмен, он не политик. Он всегда старается действовать радикально, нестандартными и нешаблонными методами, он рубит шашкой наотмашь. Лес рубят - щепки летят. Вот таким образом он решает вопросы", - сказал он.

По мнению Жданова, есть два сценария для Украины в случае возвращения Трампа к власти в США, один - негативный, второй - позитивный.

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