Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что лидер Беларуси не зря доверяет своим инстинктам и боится переворота со стороны белорусских бойцов, которые сейчас сражаются за Украину.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для лидера Беларуси Лукашенко бойцы "Полка имени Кастуся Калиновского" - не просто страшный сон на словах.

При желании отряды белорусов, которые на данный момент сражаются с оккупантами в Украине, могут легко перейти границу и попытаться свергнуть нелегитимный режим диктатора, как это случилось 22 мая в России, считает Коваленко. Речь идет об "эпизоде" захода партизанов Легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса" в Брянскую область.

"В составе "Полка имени Кастуся Калиновского" около 1 тысяч бойцов. Фактически, это 2 БТГр. Кроме того в Украине присутствуют и другие подразделения, сформированные из белорусов, не так часто звучащие в информационном пространстве. То есть, реальная численность больше", - указал Коваленко.

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При этом со стороны армии Беларуси на границе находится около 2 тысяч личного состава подразделений из общей численности армии примерно в 14 тысяч солдат.

Коваленко привел пример, что в день захода партизанов на территорию РФ куда большее соотношение сил не смогло предотвратить прорыв, поэтому "бумажная" оборона Лукашенко просто развалиться в случае соответствующей попытки со стороны белорусов.

"Протяжённость границы Беларуси и Украины составляет 1084 км. То есть, если 17 тыс тел на границе россии с неоккупированной частью Украины, протяжённостью 700 км не смогли предотвратить прорыв по фронту 40 км и вглубь на 7 км, смогут ли 2 тыс бумажных солдатиков защитить 1 тыс км? Таким образом, делаем вывод - проникновение на территорию Беларуси не составит труда", - указал Коваленко.

При этом военно-политический обозреватель подчеркнул, что такое сценарий вероятен после завершения войны в Украине, однако здесь важен фактор поддержки населения внутри Беларуси. Без массовых протесов людей свергнуть "репрессивную машину" Лукашенко будет сложно.

"И вот тут в ход вступает силовой фактор боевых беларусов. Именно боевых, а не привыкших избивать безоружных протестующих, либо щеголяющих на парадах галифе. Белорусы принимающие участие в войне в Украине имеют то, чего нет у всей беларуской армии - реальный боевой опыт. И именно они будут главной опорой протестов, в противодействии лукашенковским силовикам", - указал он.

В Польше готовятся к восстанию в Беларуси

Напомним, что 24 мая польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к вооруженному восстанию на территории Беларуси и готова поддержать свержение режима.

Об этом он сказал в эфире Polsat. По его словам, восстание в Беларуси обязательно случится, поэтому важно в ключевой момент поддержать войска в реализации спецоперации.

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