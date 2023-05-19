Бойцы отбивали российский штурм.

Под Бахмутом во время боя с российскими захватчиками погибли пятеро бойцов полка Кастуся Калиновского.

В официальном Telegram-канале полка имени Кастуся Калиновского сообщается, что бойцы батальона "Волат" удерживали позиции в Бахмуте. Они отбивали штурм оккупантов и вели стрелковый бой, когда войска РФ ударили по их зданию.

Произошло обрушение, часть группы оказалась под завалами. Вторая группа выдвинулась им на помощь, ее командир погиб во время прикрытия отхода группы. "Он ценой своей жизни дал возможность для эвакуации раненых", - говорится в сообщении.

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Позднее была отправлена третья группа для разбора завалов и эвакуации тел погибших. Из-за плотного огня и обстрелов дом полностью разрушен. Сейчас бои продолжаются, возможности забрать погибших нет.

Полк Кастуся Калиновского: что известно

Беларуский батальон Вооруженных сил Украины сформировали в марте 2022 года. В мае его реорганизовали в полк, в состав которого вошли батальоны "Литвин" и "Волат".

Полк назван в честь одного из лидеров Январского восстания беларусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году.

Создание полка поддерживала Светлана Тихановская, а Александр Лукашенко назвал их "сумасшедшими гражданами".

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