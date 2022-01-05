Эксперт не исключает варианта силового сценария развития событий и замечает, что для России события в Казахстане являются вызовом.

Политолог Владимир Фесенко рассказал, какое, по его мнению, развитие может иметь ситуация с акциями протеста, которые охватили Казахстан после Нового года.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос УНИАН о ситуации в Казахстане, и чем это может закончиться для самого Казахстана и протестующих, Фесенко отметил, что сценарии могут быть очень разными. "Главный фактор, который усиливает неопределенность и может вызвать разные варианты дальнейшего развития событий, – это стихийный характер протестов, по крайней мере, судя по новостям. И то, что нет какого-либо координационного центра протестов. Это потенциально ослабляет их как фактор смены власти", - сказал он.

Эксперт не исключил вариант силового сценария развития событий. "Может быть попытка силового сценария. Пока очевидно, что все там развивается не так, как, например, в Беларуси. Лукашенко сильнее контролировал свои структуры и они действовали в его интересах. А в Казахстане мы видим определенную деморализацию силовых структур", - отметил Фесенко.

Читайте такжеОтставка Назарбаева и обещание "жестких мер": Токаев выступил с обращением (видео)Он добавил, что, судя по последним новостям, массовые протесты пока не охватили столицу страны, что дает властям шансы сохранить контроль над ситуацией, но путем уступок и определенных изменений. "Каких именно: может быть, кроме обновления правительства и, например, определенная либерализация политического режима, объявление новых выборов и подобное. Это может снять протестное напряжение, перевести его в легальное политическое русло. С другой стороны, возможно дальнейшее развитие стихийного протестного движения и стихийное свержение власти. Кто тогда примет власть и будет ли один центр власти – это вопрос открытый", - сказал политолог.

Фесенко подчеркнул, что сейчас сложно четко спрогнозировать дальнейшее развитие событий, ведь они "развиваются достаточно стихийно".

Также на вопрос, какой может быть реакция и действия России в этой ситуации, он отметил, что они тоже "могут быть разными". "На самом деле, для России это вызов. Парадоксально, но это в определенной степени может отвлечь от нас внимание России. И здесь есть определенный плюс. Не снимает всех рисков, даже большую часть рисков. Но все равно для России это вызов. Потому что Казахстан есть одним из ключевых звеньев в Евразийском Союзе, а это очень важно для Путина – сохранять этот каркас интеграционных тенденций под руководством России. Россия боится потерять влияние на Казахстан, потому что там есть потенциальные конкуренты. В частности, Китай и Турция", - пояснил эксперт.

Вторым фактором, который тоже волнует Кремль, он назвал перенос протестных настроений. "Тем более, что они возникли по социальным причинам. И вот эта "протестная зараза" может перекинуться и на соседние российские регионы", - сказал Фесенко.

Кроме того, он отметил, что если эта ситуация сорвет плавный "казахский транзит власти, когда Назарбаев постепенно отдавал власть новому президенту, это может усилить паранойю Путина". "Потому что в России разные сценарии транзита власти, когда Путин мог понемногу отходить от формального правления, но сохранять контроль, этот сценарий может быть разрушен и это может вызвать чрезмерную параноидальность Путина", - сказал политолог.

Он выразил мнение, что худшим сценарием для Казахстана может стать ситуация, если Россия "попробует вмешаться". "Например, взять под контроль северные регионы Казахстана, где есть концентрация русскоговорящего населения. И безусловно, это, с одной стороны, может усилить антироссийские настроения в Казахстане. Но с другой стороны, может, скажем так, повторить для Казахстана то, с чем уже столкнулись мы. Может быть попытка помочь Назарбаеву силовым образом. Возможно, не напрямую, но помочь спецназом или каким-то другим способом, чтобы он сохранил свой контроль над страной, а Россия усилила таким образом свое влияние.Как это было, в определенной степени, в Беларуси", – рассказал эксперт.

В то же время, считает он, ситуация в Казахстане развивается не так, как это было в Беларуси или Украине в свое время. "Более стихийно и более непредсказуемо", - сказал Фесенко.

Кроме того, на вопрос, как может еще на Украину повлиять ситуация в Казахстане, он высказал мнение, что "прямого влияния не будет, скорее, опосредованное". "Обсуждаются, например, сценарии, когда происходит такая цепная реакция. То, что мы видели в свое время, – проводят параллели с Арабской весной, или когда революция в Грузии вызвала революцию в Украине. Такая определенная революционная цепочка. Теоретически это может быть на постсоветском пространстве, но скорее, в соседних с Казахстаном странах. То есть если в Казахстане произойдет смена власти, то это может вызвать определенные протестные волны в соседних центральноазиатских странах. Теоретически это возможно. Но так, чтобы это повлияло на нас, – это менее вероятно", - отметил эксперт.

Протесты в Казахстане

Как сообщал УНИАН, в Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста посоветовало украинцам воздержаться от посещения Казахстана.