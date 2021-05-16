9 мая власти отменили шестимесячное чрезвычайное положение.

Испанская полиция заявила, что в воскресенье, 16 мая, разогнала 9 тыс. человек с улиц в центре Барселоны и соседнего пляжа, чтобы предотвратить опасное скопление людей в первые выходные после снятия ограничений из-за COVID-19.

Правительство отменило шестимесячное чрезвычайное положение 9 мая в полночь, сообщает Reuters. Поэтому многие жители решили провести первые выходные с алкоголем и гуляниями на улицах города.

Министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес призвал молодежь продолжать соблюдать правила социального дистанцирования.

"Я знаю, что значит жить с большим количеством ограничений, и из этого нужно выйти, но я прошу это делать осторожно, отдыхать, но быть очень осторожными и продолжать уважать меры безопасности", - сказал политик.

В то же время до сих пор существуют определенные карантинные ограничения. Так, в автономной области Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны работают с 7:00 до 23:00, а максимальное количество посетителей за одним столом - четыре.

Читайте такжеВ Барселоне решили, что концерты с проверенными на коронавирус зрителями безопасны (видео)Однако власти отменили ограничения на передвижения по стране. Транспортные ведомства уже отмечают рост на 42% количества автомобилей, выезжавших из крупных городов в пятницу - по сравнению с тем же временем на прошлой неделе.

По данным министерства здравоохранения по состоянию на пятницу, 14 мая, в Испании зафиксировали уже 79 339 смертей от коронавируса и 3,6 млн случаев заражения. Однако уровень заражения снижается, и почти треть населения уже получила по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.

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Перевод: Катерина Комолова