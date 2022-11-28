Члены преступной сети действовали на территории Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Франции, Германии и Словакии.

На территории десяти европейских стран, в частности Германии, правоохранители провели операцию против крупной международной преступной сети - в итоге задержано 44 человека.

Об этом объявили европейское полицейское ведомство Европол и европейское ведомство юстиции Евроюст, передает DW. Задержанным инкриминируют торговлю наркотиками, отмывание денег и принадлежность к криминальной сети, которая считается одной из самых опасных в Евросоюзе.

"Следствием установлено, что ряд преступных организаций на трех континентах сотрудничают для совершения масштабных преступлений в Евросоюзе и за его пределами. Во время облав на предполагаемых главарей сети и их сообщников было совершено 94 обыска по всей Европе. Члены преступной сети действовали на территории Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Франции, Германии и Словакии", - говорится в сообщении.

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По данным Европола и Евроюста, одна лишь торговля наркотиками имела огромные масштабы. Во время облав конфисковано большое количество кокаина, гашиша, каннабиса и метамфетамина.

Издание отмечает, что в международной полицейской операции принимали участие органы юстиции и полиции из 11 стран, в том числе Германии, США, Франции и Испании.

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