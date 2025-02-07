Наблюдаются определенные признаки того, что у России есть проблемы с основными номенклатурами вооружений.

В РФ предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) не хватает сотен тысяч профессиональных работников.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал Иван Гаврилюк, генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины. Он рассказал, что на момент начала широкомасштабного вторжения в РФ работало более 1300 различных объектов оборонной индустрии с почти 2 млн человек.

"Это мощный механизм для обеспечения войны. Россия до сих пор имеет возможности для производства почти всех основных номенклатур вооружения. Хотя есть информация о том, что предприятиям военно-промышленного комплекса России сегодня не хватает сотен тысяч профессиональных работников", - отметил Гаврилюк.

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Представитель министерства пояснил, что этот дефицит возник из-за того, что Россия начала достаточно существенно масштабировать производство оружия. По некоторым номенклатурам вооружения объемы производства выросли от трех до шести раз. На сегодня Россия остается лидером в производстве, в частности артиллерийских боеприпасов советских калибров.

"В то же время мы видим, что даже их ВПК не удовлетворяет все потребности и запросы, которые идут с фронта. Поэтому они вынуждены сотрудничать с Северной Кореей и Ираном", - отметил генерал-лейтенант.

Отдельная тема, отметил он, это производство Россией дронов. "Наш враг оценил возможности этого вооружения в современной войне. Развитию этого вида вооружения предоставляется адресный приоритет. Россия использует свои сильные стороны тоталитарного государства - щедрое финансирование и широкие возможности быстрого развертывания производства", - сказал Гаврилюк.

Например, добавил он, что для изготовления копий иранских "Шахедов" они за короткие сроки наладили массовое производство в определенной экономической зоне.

Кроме того, россияне постоянно ищут новые способы усовершенствовать уже имеющиеся модели собственных БПЛА. "Речь идет не только об ударных дронах. Акцент делается на массовости", - отметил первый заместитель министра.

Гаврилюк отметил, что не может ответить, сколько в РФ на складах советского оружия, но указал, что значительная часть вооружения и военной техники армии Советского Союза, которые были на территории Европы в конце 1980-х - начале 1990-х годов, перемещались на склады в РФ.

"Там она хранилась. Частично, возможно, определенное ее количество поставлялось или продавалось в другие страны, но запас там очень большой", - рассказал представитель министерства.

Теперь же, добавил Гаврилюк, "мы наблюдаем определенные признаки того, что РФ имеет проблемы с основными номенклатурами вооружений".

"Вместо современных танков на фронт отправляются в основном машины советской разработки. То же касается артиллерии, реактивных систем залпового огня. Но даже старое оружие - все равно оружие. Даже Т-62 или Т-55 - это тоже танки. Логика агрессора проста - не тратиться на то, что можно на определенном этапе пополнить из старых запасов. Главное - количество", - сказал он.

К тому же, добавил Гаврилюк, устаревшие образцы техники не требуют такой тщательной подготовки боевых расчетов и экипажей. Электроники там или совсем нет, или она очень простая, и ею легко овладеть в сжатые сроки.

Вооружение российских оккупантов

Аналитик Айзек Сейтц отметил, что будущее российского танка Т-14 "Армата" остается под вопросом. Несмотря на заявленные россиянами улучшенную защиту, огневую мощь и маневренность, он сталкивается с производственными ограничениями.

Отмечается, что высокая стоимость танка, оцениваемая в $5-$7,1 млн за единицу, ограничила его производство. Международные санкции и другие производственные проблемы также ограничили доступ России к критически важным компонентам, необходимым для производства Т-14.

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