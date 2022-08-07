Она пыталась попасть на территорию Косово.

Пропагандистку российской "Комсомольской правды" Дарью Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже.

Об этом заявил министр внутренних дел Косова Джелаль Свечлия.

Асламову задержали при попытке попасть в Косово на пограничном переходе.

Свечлия отмечает, что она "занималась шпионажем для российской военной разведки и действовала под прикрытием журналиста".

Глава МВД Косово также акцентирует, что Асламова "участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя российскую оккупацию Украины".

"Мы подчеркиваем, что она стремилась попасть в Республику Косово через неделю после напряженности, вызванной преступными структурами на севере страны, во время которой структуры, организованные Вучичем, около 10 раз стреляли прямо по нашим полицейским. В дополнение к совпадению с развитием событий на севере, ее попытка попасть в нашу страну на подтвеждает ее связи с Россией и пропагандой, к которым уже присоединилась Сербия, нацеленная дестабилизировать нашу страну", - подчеркнул министр.

Как сообщает "КП", их сотруднику отпустили утром в воскресенье, 7 августа. Ее отвезли на границу, вернули личные вещи и начали процедуру депортации.

Вас также могут заинтересовать новости: