Сегодня Симоньян чуть ли не главная и самая влиятельная персона в медийном пространстве РФ.

Современная Россия взращенная и одновременно уничтоженная Путиным, но не только он виновен в том, что сейчас происходит в Украине и мире.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, есть люди в РФ, которые тоже сыграли огромную и ужасающую роль в отупении масс, утрате эмпатии ко всему разумному, доброму и вечному.

Уважение, сострадание и любовь - все это стало чуждым большинству россиян, которые 24/7 смотрят федеральные каналы, повестку на которых создает Маргарита Симоньян.

Попагандистка продолжила ядерную риторику в студии у главного мудозвона страны. "Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом. Мне представляется это все же более вероятным, чем вот такое развитие событий", — говорила Симоньян.

Она - из простой краснодарской семьи, отец работал мастером по ремонту холодильников, мать торговала на рынке цветами. Маргарита окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета и школу телевизионного мастерства Владимира Познера.

Сегодня она чуть ли не главная и самая влиятельная персона в медийном пространстве РФ. За ее плечами - создание пропагандистского канала Russia Today, который она возглавила в 25 лет. До своего назначения она, простой журналист, делала в выгодном для Кремле свете репортажи возле захваченной террористами школы в Беслане.

Создание международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства "Спутник" только укрепили ее позиции и максимально приблизили к Кремлю.

Карьера Маргариты построена на фейках и лжи, а тот бред, который она выдумывает на ходу, слушать вообще невозможно. После того как RT лишилась своей лицензии на Западе, Симоньян принялась клясть всех и вся.

Не стоит забывать, что у Маргариты есть вторая половинка - ее полудрагоценный муж, ведь истинный бриллиант в семье - только она. Тигран Кеосаян - бывший режиссер, а ныне пропагандист, искренне считающий себя остроумным телеведущим. В "Международной пилораме" - программе, которую ведет Кеосаян, только прокремлевские гости и сплошное хамство.

О доходах семейной пары пропагандистов стало известно после выхода фильма-расследования ФБК "Паразиты". В год они зарабатывают не меньше 120 миллионов рублей на брата. Эта парочка - одни из самых богатых пропагандистов не только России, но и мира.

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проигрыш РФ в войне против Украины "невозможен". Иначе для всего человечества все закончится "совсем плохо".

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