На кадрах с камер наблюдения можно видеть мужчину с дробовиком, который идет через площадку с качелями.

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе №175, попал в объективы камер наружного наблюдения по дороге на преступление.

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Видео со стрелком опубликовал новостной Telegram-канал Mash. На кадрах можно видеть мужчину в черном плаще с сумкой и дробовиком в руках, который идет через детскую площадку. К счастью, детей на ней не было. Дальше он продолжает свой путь по улицам.

Утверждается, что в сумке у стрелка было 150 патронов картечью.

Как сообщает "Двач/Ньюсач", что отец Ильназа рассказал о конфликтных отношениях с сыном. С начала 2021 года парень стал говорить о том, что хочет съехать от них и проживать один. После того как он начал жить отдельно, общение родителей с ним прекратилось.

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Утром 11 мая в Казани в школе № 175 (Россия) на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Нападавший на допросе назвал себя богом и объяснил мотивы нападения ненавистью.

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Автор: Дмитрий Захаров