По статистике, столкновения самолетов с птицами происходят ежедневно в большом количестве, но подобные последствия являются большой редкостью.

Ряд авиационных экспертов поставили под сомнение пока основную версию о причинах катастрофы пассажирского самолета в Южной Корее. Как пишет The Telegraph, некоторые специалисты сомневаются, что первопричиной аварии стало столкновение самолета с птицами.

"Я никогда не видел, чтобы столкновение с птицами мешало выдвинуть шасси", - говорит австралийский эксперт по безопасности авиакомпаний Джеффри Делл.

Чой Ки Йон, профессор из Университета Инха, сказал южнокорейскому информационному агентству Yonhap, что самолет имеет несколько тормозных систем. Если шасси не работают, работает реверс на двигателях, который поднимает закрылки, и они действуют как воздушный тормоз. "Но в этом случае они, кажется, не сработали", - добавляет Чой.

Видео дня

Эксперт по безопасности полетов и пилот немецкой авиакомпании Lufthansa Кристиан Беккерт, просмотрев видео катастрофы, отметил, что, кроме реверсов, большинство тормозных систем самолета не были активированы. Именно поэтому лайнер не смог сбросить скорость во время посадки. При этом Беккерт тоже сомневается, что столкновение с птицами могло повредить системы управления шасси.

"Это действительно, очень редко и очень необычно не снижать передачу, потому что есть независимые системы, где мы можем опускать передачу с помощью альтернативной системы", - добавил он.

Впрочем, некоторые эксперты говорят, что попадание птиц в двигатели все же могло повредить гидравлическую систему, которая отвечает за управление шасси. Такого мнения придерживается в частности директор Центра летного образования университета Хансео Ким Кю Ван.

Другой вопрос - насколько это вообще вероятно. The Telegraph приводит статистику Федерального управления гражданской авиации США, согласно которой с 1990 по 2023 год во всем мире произошло 296 613 столкновений самолетов с дикими животными, преимущественно с птицами. Только в 2023 году было зафиксировано 19 603 таких случаев, из которых только в 3,6% был нанесен хоть какой-то вред.

Авиакатастрофа в Корее: последние новости

Как писал УНИАН, в авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту южнокорейского города Муан, выжили только двое бортпроводников - 33-летний мужчина и 25-летняя женщина. В целом погибли 179 человек.

Авиационный эксперт Дэвид Лермонт считает, что такая страшная трагедия произошла лишь потому, что посадочная полоса заканчивалась бетонной стеной, а не пустым полем. Если бы там не было препятствия, самолет бы просто выкатился дальше за полосу, а не взорвался в бетонной стене.

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