Все вырученные деньги отправят Украине.

Швейцарская компания Drink For Peace решила по-особенному поддержать Украину, которая борется с российскими захватчиками. Следовательно, производитель выпустил водку, названную в чести президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте бренда Vodka Zelensky.

100% дохода от продажи водки бренд направит на поддержку украинцев, которые в этом нуждаются, и на восстановление страны.

Производитель также запустил кампанию #DrinkForPeace, направленную на сбор средств на восстановление Украины и укрепления мира. Украинцы, которые живут в зоне боевых действий, с помощью платформы могут сообщить, где именно помощь нужна больше всего.

Предлагается также отметить, какие именно благотворительные организации стоит поддержать. Над разработкой платформы работают специалисты.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы разгромленные оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромлены украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Сейчас агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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