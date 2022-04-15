В честь Зеленского назвали бренд водки в Швейцарии / REUTERS

Швейцарская компания Drink For Peace решила по-особенному поддержать Украину, которая борется с российскими захватчиками. Следовательно, производитель выпустил водку, названную в чести президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте бренда Vodka Zelensky.

100% дохода от продажи водки бренд направит на поддержку украинцев, которые в этом нуждаются, и на восстановление страны.

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Производитель также запустил кампанию #DrinkForPeace, направленную на сбор средств на восстановление Украины и укрепления мира. Украинцы, которые живут в зоне боевых действий, с помощью платформы могут сообщить, где именно помощь нужна больше всего.

Предлагается также отметить, какие именно благотворительные организации стоит поддержать. Над разработкой платформы работают специалисты.

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Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы разгромленные оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромлены украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Сейчас агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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